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حوادث

مصرع سائق وإصابة طالب في حادث تصادم بين سيارتين بكفر الدوار

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:32 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
لقى سائق مصرعه كما أصيب طالب إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى أجرة ميكروباص بالطريق الدولى الساحلى أعلى كوبرى الطرفاية بدائرة مركز كفر الدوار وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار بوقوع حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي أعلى كوبري الطرفاية اتجاه الإسكندرية دائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين : السيارة ( ميكروباص ) قيادة مصطفى م ا 29 سنة سائق   ومقيم العامرية بالإسكندرية ،السيارة ( ميكروباص صغير ) قيادة  جويري ع ج 27 سنة  سائق ومقيم قرية الأربع عزب بدائرة المركز.

وأثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياده بيد قائدها مما أدى لانحرافها  واصطدامها بالسيارة الأولى من الخلف والتى تصادف توقفها على جانب الطريق . 

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية،وكذا إصابة مرافقه المدعو  محمد ح ح، 24 سنة  طالب ومقيم العصافرة بالإسكندرية  بجرح بالجبهة ..وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام  والمصاب لذات المستشفى وتم عمل الإسعافات اللازمة له وغادرها تحرر المحضر اللازم  للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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