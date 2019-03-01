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رياضة

السولية يكتفي بجلسة في الجيم.. ويغيب عن المران الجماعي للأهلي

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
غاب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الفريق الجماعي الذى أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة بسبب الإصابة في العضلة الأمامية.

واكتفى اللاعب بخوض تدريبات خفيفة في «الجيم» علة هامش المران وفقا لبرنامجه التأهيلي للشفاء من الإصابة.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم استعدادا لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء الاثنين المقبل في إطار منافسات الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد بتروسبورت.

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