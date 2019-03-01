1730 فريقا طبيا يجوب محافظة الجيزة ضمن مبادرة 100 مليون صحة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن مديرية الشئون الصحية قامت بتجهيز جميع وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومراكز الشباب وسيارات العيادات المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عاما، في إطار المرحلة الثالثة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة".





ونوه محافظ الجيزة إلى أن عمل الحملة يستمر على مدار اليوم من خلال فريق طبي خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثالثة عصرًا وفريق طبي بالفترة المسائية من الساعة الثالثة عصرًا وحتى التاسعة مساء ومن يتبين إصابته بفيروس سي من المشتركين فى التأمين الصحى يتم علاجهم بعيادات التأمين الصحى وغير المشتركين يتم علاجهم على نفقة الدولة فى أى من مراكز العلاج الـــ 14 المنتشرة بأنحاء المحافظة.





وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي لحوالي 5,3 مليون مواطن بالمحافظة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والتقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة فى جميع أنحاء محافظة الجيزة بالاضافة الى الكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف مستشفيات المحافظة، وذلك من خلال 1730 فريقا طبيا.



