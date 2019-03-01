الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية أزمة تواجه الزمالك فى أنجولا

يواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أزمة فى لقاء بترو اتليتكو الأنجولي المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية .



وتتمثل الأزمة التى من المتوقع أن يواجهها الزمالك فى مواجهة بترو أتليتكو في ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة هناك الأمر الذي سيتطلب مجهودا مضاعفا من اللاعبين لتحقيق أول انتصار لهم فى المجموعة وإنقاذ فرصه فى التأهل إلى دور الثمانية.



وتغادر بعثة الزمالك فى الرابعة عصر اليوم على متن طائرة خاصة الى العاصمة الأنجولية لواندا حيث اختار السويسرى جروس قائمة تضم اللاعبين :

فى حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم ” جنش ” – عماد السيد – عمر صلاح



فى خط الدفاع : محمد عبد السلام – محمد عبد الغنى – حازم امام – حمدى النقاز – بهاء مجدى – عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش



فى خط الوسط : يوسف اوباما – فرجانى ساسى – ايمن حفنى – محمود عبد العزيز – ابراهيم حسن – احمد مدبولي – محمد حسن – أحمد سيد زيزو



فى خط الهجوم : عمر السعيد – حميد أحداد – خالد بوطيب





