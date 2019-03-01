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محافظ الغربية يطمئن مواطنيه: علاج فيروس سي متوفر بالكامل مجانًا.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:28 م
أرشيفية
أرشيفية
ندى فتح الله
قال اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، إن المحافظة بها 1081 نقطة ثابتة ومتحركة، تعمل ضمن حملة 100 مليون صحة، والتي تدخل المحافظة ضمن مرحلتها الثالثة التي بدأت اليوم.

وتابع "السعيد" خلال تصريحاته الخاصة لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن الحملة بالمحافظة تستهدف 3.3 مليون مواطن، على أن يتم فحصهم بالكامل خلال شهرين، وطمئن مواطني المحافظة بتوفير علاج فيروس سي بالكامل، على أن يحصل من تثبت إصابته على علاجة فورًا مجانًا.

وأوضح أن هناك مسيرا أطلقتها المحافظة لارشاد الأهالي بموعد الانطلاق واماكن الخضوع للفحص، وتوعيتهم بأهميتها، مشيرًا إلى أن الإقبال على الحملة خلال اليوم الأول لها بالمحافظة كبير.

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