السيطرة على حريق بمستشفى ناصر العام في بني سويف..صور

سيطرت قوات الحماية المدنية في بني سويف، على حريق نشب بأحد الأدوار في مستشفى ناصر العام وتم منع امتداد النيران لداخل المستشفى بسبب ماس كهربائي.



وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بني سويف، إن الحريق لم ينتج عنه أي إصابات وتم فصل التيار الكهربائي عن الدور وذلك لمعرفة سبب الماس الكهربائي وتم نقل المرضى المحتجزين بالمستشفى إلى مستشفيات الواسطى المركزى وبنى سويف العام.