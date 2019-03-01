أول قرار من محافظ بني سويف بعد حريق مستشفى ناصر المركزي

واصل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف متابعته لتطورات الحريق المحدود الذي نشب بأحد مناور الدور الرابع بمستشفى ناصر المركزي بسبب ماس كهربائي ، والذي تمت السيطرة عليه عن طريق قوات الحماية المدنية ، بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز والمدينة ، وذلك دون وقوع أية خسائر حيال المرضى أو بأجهزة المستشفى الطبية.



واطمأن المحافظ من وكيل وزارة الصحة عن الإجراءات المنفذة ، والذي أكد له أنه على الفور تم فصل التيار الكهربائي عن الدور الذي به الحريق ، ونقل الحالات المرضية إلى مستشفى الواسطى المركزي وبني سويف النموذجي بسيارات مجهزة ، حيث تتطلب الرعاية الصحية لهم أجهزة وتكييفات وهو ما استلزم توفير ذلك في أماكن بديلة بهذه المستشفيات القريبة.



وشدد المحافظ على إجراء تحقيق ومراجعة فنية لسبب الماس المتسبب في الحريق ، للوقوف على الأسباب وتلافي حدوثها مرة أخرى ، وإجراء المحاسبة القانونية والادارية في حالة وجود تقصير أو أهمال ، مؤكدا على أنه لن يتوان اطلاقا في تنفيذ ذلك .



ومن جانبه أوضح اللواء عصام العلقامي السكرتير العام بأن يطلع المحافظ أولا بأول عن تطورات هذا الحريق المحدود نظرا لان الموضوع يتعلق بصحة وسلامة المواطن السويفي ،مشيرا إلى تكليفات المحافظ له باتخاذ كل الإجراءات الفنية والقانونية والاحترازية لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.



وأضاف السكرتير العام أنه على تواصل مستمر بكهرباء بني سويف ، حيث تم إرسال فريق من المهندسين المتخصصين للوقوف على أسباب حدوث الماس الكهربائي بالمستشفى وعمل الإجراءات الفنية اللازمة لمنع حدوثه مرة أخرى.