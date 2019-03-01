ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

رئيس هيئة الكتاب يفتتح معرض زايد

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:22 م
صدى البلد
طارق موسى
افتتح د. هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض زايد الخامس للكتاب وذلك بحضور سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب وعادل لطفى رئيس جمعية مستثمرى زايد ومؤسسة ابداع واسلام بيومى مدير عام المعارض بهيئة الكتاب والاعلامى حمدى الكنيسى والشاعر جمال بخيت ود. حسين محمود.

يقام المعرض على مساحة ٢٤٠٠ متر مربع ويشارك فيه ١٤٠ ناشرا منهم ١٥ دار نشر من دول مختلفة.

وشارك فى الافتتاح فرقة النيل للآلات والفنون الشعبية وقدمت عرض التنورة كما القى الشاعر الكبير جمال بخيت بقصيدة مسحراتي محفوظ.

ويفتح المعرض ابوابه للجمهور من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء ويستمر حتى ١٠ مارس الجارى، ويضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصدارات الهيئة فى مختلف المجالات من النشر العام والسلاسل التى تصدرها الهيئة بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة.

كما يشهد المعرض على مدار أيامه نشاط ثقافى وفنى متنوع بين الندوات ومناقشة الكتب والأمسيات الشعرية والحفلات الفنية وعروض سينمائية بالإضافة إلى النشاط الخاص بالأطفال من ورش فنية وعروض عرائس والساحر والأراجوز.

ترشيحاتنا

الطب الشرعى: تسليم 3 جثامين من ضحايا حادث جرار محطة مصر

موعد وصول بعثة الزمالك إلى أنجولا فى مهمة الإنقاذ الإفريقى

ديبكا: معارك عنيفة بين القوات الهندية والباكستانية في كشمير

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجاة سارة لجماهير نادى بيراميدز

مصرع شخصين في انقلاب سيارة بكفر الشيخ.. صور

66% من قراء صدى البلد يؤيدون مقترحًا بتشديد عقوبة الإهمال إلى الإعدام

اكتشاف وحش بحري مرعب في أستراليا.. فيديو

بروفايل.. حمزة بن لادن.. الصدقة جعلت منه قائدًا.. السعودية تسقط جنسيته.. ومعلومة عنه بـ مليون دولار

السعودية تكشف عن مفاجأة عسكرية جديدة

كهربا يبدأ تنفيذ عقوبة الزمالك.. بهذه الطريقة

مصدر أمني يكذب الجزيرة وينفي إصابة الإخواني المحبوس البلتاجي بجلطة دماغية.. صور

الأرصاد: غدا طقس معتدل يصاحبه أمطار شمالا.. والعظمى بالقاهرة 19

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

فيديو

خالد مجاهد: مجلس وزراء الصحة العرب اعتمد مبادرة 100 مليون صحة كتجربة ناجحة
السكة الحديد: انتظام حركة القطارات في محطة مصر .. فيديو
موجز الفن.. حفلان لـ عمرو دياب في مارس.. وحماقي بـ غرفة العمليات.. وتامر حسني يؤدي العمرة
حازم إمام: اتحاد الكرة لن يتأخر عن تقديم المساعدة لمصابي محطة مصر.. فيديو
صبحي: الشباب الرياضيون المشاركون بحملة التبرع بالدم نموذج مشرف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟