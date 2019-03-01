رئيس هيئة الكتاب يفتتح معرض زايد

افتتح د. هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض زايد الخامس للكتاب وذلك بحضور سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب وعادل لطفى رئيس جمعية مستثمرى زايد ومؤسسة ابداع واسلام بيومى مدير عام المعارض بهيئة الكتاب والاعلامى حمدى الكنيسى والشاعر جمال بخيت ود. حسين محمود.



يقام المعرض على مساحة ٢٤٠٠ متر مربع ويشارك فيه ١٤٠ ناشرا منهم ١٥ دار نشر من دول مختلفة.



وشارك فى الافتتاح فرقة النيل للآلات والفنون الشعبية وقدمت عرض التنورة كما القى الشاعر الكبير جمال بخيت بقصيدة مسحراتي محفوظ.



ويفتح المعرض ابوابه للجمهور من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء ويستمر حتى ١٠ مارس الجارى، ويضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصدارات الهيئة فى مختلف المجالات من النشر العام والسلاسل التى تصدرها الهيئة بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة.



كما يشهد المعرض على مدار أيامه نشاط ثقافى وفنى متنوع بين الندوات ومناقشة الكتب والأمسيات الشعرية والحفلات الفنية وعروض سينمائية بالإضافة إلى النشاط الخاص بالأطفال من ورش فنية وعروض عرائس والساحر والأراجوز.