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مصطفى بكري يفتح النار على دينا أنور: يبدو أن التنوير لديها له مفهوم خاص

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:32 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه وجد حملة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم "دينا أنور"، على ما نشرته على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك"، والتي تدعي دائما التنوير والتحرر، مضيفا: "على ما يبدو التنوير لديها له مفهوم خاص"، حيث تدعو دائما لخلع الحجاب وارتداء الملابس العارية.

وتابع "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "دينا أنور" علقت على حادث محطة القطار مهاجمة الفقراء، كونهم من يتعاطفون مع الأخوان، حيث أكدت أن الأغنياء الشرفاء أفضل من الفقراء المتطرفين.

ونوه، إلى أنه لن يحتاج للرد على تلك التفاهات، حيث كونها تسيء للمجتمع المصري وصورته.

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