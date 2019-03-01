في عيد ميلاده .. 7 معلومات عن أحمد السقا

يحتفل اليوم الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الـ 46، فهو من مواليد 1 مارس عام 1973 ـ



ويعد واحدًا من أهم الفنانين الذين قدموا أعمالا سينمائية تعتمد على الحركة والأكشن، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:



1- اسمه بالكامل أحمد محمد صلاح الدين السقا.



2- ينتمى إلى عائلة فنية فوالده المخرج صلاح السقا وجده عبده السروجي المطرب الشهير.



3- تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.



4- لديه ثلاثة أبناء هم ياسين وحمزة ونادية.



5- كانت بدايته الحقيقة من خلال مسلسل "النوة "، الذي قامت ببطولته الفنانة فردوس عبد الحميد.



6- كان نجاحه الحقيقي في السينما المصرية من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، ليخوض بعد ذلك أولى بطولاته المطلقة من خلال فيلم شورت وفانلة وكاب.



7- تعرض إلى عدد من الإصابات بسبب إصراره على تنفيذ مشاهد الأكشن بنفسه.