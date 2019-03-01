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فن

في عيد ميلاده .. 7 معلومات عن أحمد السقا

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:32 م
صدى البلد
أحمد البهى
يحتفل اليوم الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الـ 46، فهو من مواليد 1 مارس عام 1973 ـ

ويعد واحدًا من أهم الفنانين الذين قدموا أعمالا سينمائية تعتمد على الحركة والأكشن، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

1- اسمه بالكامل أحمد محمد صلاح الدين السقا.

2- ينتمى إلى عائلة فنية فوالده المخرج صلاح السقا وجده عبده السروجي المطرب الشهير.

3- تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.

4- لديه ثلاثة أبناء هم ياسين وحمزة ونادية.

5- كانت بدايته الحقيقة من خلال مسلسل "النوة "، الذي قامت ببطولته الفنانة فردوس عبد الحميد.

6- كان نجاحه الحقيقي في السينما المصرية من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، ليخوض بعد ذلك أولى بطولاته المطلقة من خلال فيلم شورت وفانلة وكاب.

7- تعرض إلى عدد من الإصابات بسبب إصراره على تنفيذ مشاهد الأكشن بنفسه.

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