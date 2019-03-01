في عيد ميلاده .. 7 معلومات عن أحمد السقا

يحتفل اليوم الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الـ 46، فهو من مواليد 1 مارس عام 1973 ـ
ويعد واحدًا من أهم الفنانين الذين قدموا أعمالا سينمائية تعتمد على الحركة والأكشن، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:
1- اسمه بالكامل أحمد محمد صلاح الدين السقا.
2- ينتمى إلى عائلة فنية فوالده المخرج صلاح السقا وجده عبده السروجي المطرب الشهير.
3- تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.
4- لديه ثلاثة أبناء هم ياسين وحمزة ونادية.
5- كانت بدايته الحقيقة من خلال مسلسل "النوة "، الذي قامت ببطولته الفنانة فردوس عبد الحميد.
6- كان نجاحه الحقيقي في السينما المصرية من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، ليخوض بعد ذلك أولى بطولاته المطلقة من خلال فيلم شورت وفانلة وكاب.
7- تعرض إلى عدد من الإصابات بسبب إصراره على تنفيذ مشاهد الأكشن بنفسه.
ويعد واحدًا من أهم الفنانين الذين قدموا أعمالا سينمائية تعتمد على الحركة والأكشن، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:
1- اسمه بالكامل أحمد محمد صلاح الدين السقا.
2- ينتمى إلى عائلة فنية فوالده المخرج صلاح السقا وجده عبده السروجي المطرب الشهير.
3- تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.
4- لديه ثلاثة أبناء هم ياسين وحمزة ونادية.
5- كانت بدايته الحقيقة من خلال مسلسل "النوة "، الذي قامت ببطولته الفنانة فردوس عبد الحميد.
6- كان نجاحه الحقيقي في السينما المصرية من خلال فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، ليخوض بعد ذلك أولى بطولاته المطلقة من خلال فيلم شورت وفانلة وكاب.
7- تعرض إلى عدد من الإصابات بسبب إصراره على تنفيذ مشاهد الأكشن بنفسه.