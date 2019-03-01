جامعة الأزهر تنعى أحد أبنائها راح ضحية حادث محطة مصر

نعت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، شهيد العلم المهندس محمد عبدالدايم أحمد عبدالعزيز أحد أبناء الجامعة المتفوقين خريج قسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، والذى لبى نداء ربه أمس الأول في حادث قطار رمسيس الأليم.



وتوجهت الجامعة -في بيانها- بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويتقبله في الشهداء ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.