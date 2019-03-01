الأهلي يفرض التعادل على الاتحاد في ديربي جدة بالدوري السعودي

تعادل فريقا الأهلي والاتحاد إيجابيا بنتيجة 1-1 في ديربي جدة الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن لقاءات الجولة ال22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



وافتتح اللاعب رومارينهو التهديف لفريق الاتحاد عن طريق ضربة رأسية في الدقيقة 70، ليعادل بعدها ب9 دقائق اللاعب السوري، عمر السومة، النتيجة لفريق الأهلي بهدف عالمي في الدقيقة 79.



وبهذه النتيجة رفع كل من الفريقين رصيدهما بنقطة وحيدة، ليحتل فريق الأهلي المركز الخامس برصيد 37 نقطة، ويقفز الاتحاد مركزا ليشغل المرتبة ال14 برصيد 16 نقطة.