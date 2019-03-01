عمرو أديب: مفيش سكة حديد في العالم زيرو حوادث.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على حادث قطار محطة مصر، إنه لا توجد سكة حديد في العالم « زيرو» حوادث.



وأضاف " أديب" في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" حوادث القطارات تحدث لأخطاء بشرية في أي مكان في العالم".



وتابع:" نحن في حاجة إلى ضبط وربط داخل قطاع السكك الحديد يقوم به أفراد مؤهلون، لان ذلك المرفق حيوي".

