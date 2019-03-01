كالياري يحرج إنتر ميلان بهدفين في الشوط الأول

تفوق فريق كالياري على ضيفه إنتر ميلان، بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول، في لقاء الجولة الـ26 من منافسة الدوري الإيطالي.



وافتتح المدافع لوكا شيبيتيلي التهديف لفريق كالياري برأسية في الدقيقة في الدقيقة 31،ثم تعادل لوتارو مارتينيز عبر رأسية قوية بعد عرضية مثالية من البلجيكي ناينغولان في الدقيقة 38.



وتقدم بافوليتي للميلان من تسديدة مباغتة داخل المنطقة لأصحاب الأرض في الدقيقة 43.



ويحتل إنتر ميلان الترتيب الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة، بينما يأتي فريق كالياري في المركز الــ 14 برصيد 24 نقطة.