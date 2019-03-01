إنتر ميلان يسقط أمام كالياري في لقاء الفرص الضائعة..فيديو

تفوق فريق كالياري على ضيفه إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما علي ستاد سانتا إيليا، في لقاء الجولة الـ26 من منافسة الدوري الإيطالي.



وافتتح المدافع لوكا شيبيتيلي التهديف لفريق كالياري خلال الشوط الأول برأسية في الدقيقة 31،ثم تعادل لوتارو مارتينيز عبر رأسية قوية بعد عرضية مثالية من البلجيكي ناينغولان في الدقيقة 38، ثم تقدم بافوليتي من تسديدة مباغتة داخل المنطقة لأصحاب الأرض في الدقيقة 43.



وخلال الشوط الثاني، حاول فريق الإنتر ميلان العودة للقاء من جديد حيث سيطر علي الفترة الثانية من المباراة، لكن لاعبوه أضاعوا العديد من الفرص عن طريق محاولات ل لوتارو مارتينيز وبورخا فاليرو وأنطونيو كاندريفا.



وهذه النتيجة يتوقف رصيد إنتر ميلان عند رصيد 47 نقطة محتلا المركز الثالث، بينما يأتي فريق كالياري في المركز الــ 14 برصيد 27 نقطة.



أهداف المباراة:

