مقتل 9 جنود من قوة مجموعة الساحل في انفجار لغم وسط مالي

أعلن الجيش المالي مقتل تسعة جنود في قوة مجموعة الخمس من دول الساحل اليوم الجمعة في انفجار لغم بآليتهم، في وسط مالي.



وقال الجيش المالي - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) - "انفجر لغم يدوي بعربة للقوات المسلحة المالية من قوة مجموعة الخمس في بولكيسي بمنطقة موبتي، والحصيلة مقتل 9 عسكريين من القوات المسلحة المالية".



من جهته، قال مسؤول محلي إن إرهابيين زرعوا الألغام، وعلى الدولة أن تقوم بكل ما في وسعها للقضاء عليهم.



يذكر أن الدول الخمس الأعضاء في المجموعة، هى: بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد، وشكلت قوة المجموعة في عام 2014 بدعم من فرنسا، وتضم حاليا 4 آلاف عنصر على أن تصل إلى 5 آلاف، وقائد القوة هو الجنرال الموريتاني هانينا ولد سيدي.