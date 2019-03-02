ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أنباء عن تشكيل حكومة جديدة في الجزائر

السبت 02/مارس/2019 - 12:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفاد موقع "يورو نيوز" الإخباري بأن طائرة رئاسية جزائرية عادت، مساء الجمعة، قادمة من مطار جنيف، وعلى متنها شقيق الرئيس عبد الرحيم بوتفليقة، ناصر، ووزير خارجيته السابق رمطان لعمامرة.

ونقل الموقع الإخباري عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الجزائري استدعى، يوم الخميس مستشاره الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق، رمطان لعمامرة، إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيسًا لوزراء البلاد، لشعبيته الواسعة خلًفا لأحمد أويحيى الذي يواجه عاصفة من الغضب الشعبي ومعارضة حادة من الأحزاب والمنظمات.

وأوضحت المصادر أن بوتفليقة الذي يداوي بمصحة سويسرية ما يزال ماكثًا بالمشفى.

ويواجه بوتفليقة متاعب صحية، منذ تعرضه لجلطة دماغية في ربيع 2013، وفاز بانتخابات مثيرة جرت في أبريل 2014، وأدى اليمين الدستورية على كرسي متحرك، لكنه غاب عن النشاط الميداني وتمثيل بلاده في المحافل الدولية.

ترشيحاتنا

أبطال حادث قطار محطة مصر: مكنش ينفع نسيب النار ماسكة في الناس.. فيديو

ابنة ماجد المصري تكشف للمرة الأولى سبب ارتدائها الحجاب

نوال الزغبي تحتفي بـ ماجد المهندس على طريقتها في حفل الشارقة

انتحار رجل أعمال بريطاني يأسا من مرضه.. فيديو

خبير مفرقعات يفجر مفاجأة حول حادث محطة مصر

الكابيتانو في ليلة انطلاقه مع الأهلي.. إنجازات عديدة محليًا وأفريقيًا

كواليس مروعة لـ محاولة اغتصاب طالبة وقتلها في كرداسة.. فيديو

سافر لرؤية أطفاله فحال بينهم الموت.. قصة ضحية جديدة في حادث محطة مصر ..صور

عمرو أديب يهاجم سائق قطار محطة مصر: ودانا في 60 داهية.. فيديو

توفيق عكاشة: تركيا ستقسم إلى 3 دول بحلول عام 2025

حصاد أخبار النادي الزمالك يوم الجمعة 1 - 3 - 2019

المؤبد لمؤجري الشقة بغرض الإرهاب وسنة سجن لعدم الإخطار.. مشروع قانون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

الشيخ نصر الدين.. حكاية مسجد جدده الأمير درويش أفندي حاكم الواحات قبل 167 عاما.. صور

فيديو

بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام
حسن المستكاوي لـ أجيري: فين عبدالله السعيد وعبدالله جمعة.. فيديو
فيديوجراف.. فنزويلا أكبر احتياطٍ للنفط في العالم تأكل من القمامة
عمر السومة يكشف سر غيابه عن التهديف في الفترة الماضية.. فيديو
تعليق قوي من عمرو أديب على سيلفي حادث محطة مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟