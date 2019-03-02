الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة والمؤشران داو جونز وإس آند بى500 يتحسنان

ارتد المؤشران ستاندرد آند بورز500 وداو جونز عن ثلاث جلسات متتالية من الخسائر أمس، الجمعة، بدعم من موجة تفاؤل بشأن احتمالات التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على بيانات سلبية عن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصادين في العالم.



وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 110.32 نقطة، أو 0.43 بالمائة، إلى 26027.32 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 19.20 نقطة، أو 0.69 بالمائة ليغلق عند 2803.69 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 62.82 نقطة، أو 0.83 بالمائة، إلى 7595.35 نقطة.



وعلى مدار الأسبوع، صعد المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك 0.4 بالمائة و0.9 بالمائة على الترتيب، في حين ينهي داو جونز الأسبوع منخفضا 0.02 بالمائة.

