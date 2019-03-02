سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 79 سنتا مسجلا 66.29 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 79 سنتا في تداولات يوم أمس، الجمعة، ليبلغ 66.29 دولار أمريكي، مقابل 65.50 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول، الخميس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية، أنهت عقود خام القيام الأمريكي غرب تكساس الوسيطة جلسة التداول منخفضة 1.42 دولار لتبلغ عند التسوية 55.80 دولار للبرميل، وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.24 دولار لتسجل عند التسوية 65.07 دولار للبرميل.

