ننشر أسماء المعلمين المرشحين لبعثة بالولايات المتحدة الأمريكية ومواعيد مقابلاتهم بالتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء معلمي وموجهي التعليم الفني المرشحين لبعثة دراسية خارجية للولايات المتحدة الأمريكية مدتها من 6 إلى 8 أسابيع.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد مقابلات شخصية للأسماء المعلنة في مقر الإدارة المركزية للتعليم الفني وفقا لجدول مواعيد حددتها الوزارة لمعلمي وموجهي كل محافظة.



جدير بالذكر أن هذه البعثة الدراسية تهدف للتدريب على برامج استخدام التكنولوجيا في تدريس المناهج الفنية التخصصية، وأساليب تدريس المناهج الظالمة على الجدارات.



وتمثلت شروط التقدم لهذه البعثة في؛ ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية، وإجادة الحاسب الآلي، والتميز في مجال التخصص، والخبرة السابقة في موضوعات البرامج المستهدفة للتدريب، أن يكون المتقدم مشهودا له بالكفاءة وحسن الخلق، وأن يكون المتقدم حاصلا على تقارير كفء في آخر عامين ، وألا تزيد السن على 45 عاما.



وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" صور جداول أسماء المرشحين ومواعيد المقابلة الشخصية التي حددتها الوزارة بالنسبة لهم.