أردوغان يزور العراق الشهر الجاري

أعلن السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيزور العراق بعد انتهاء الانتخابات المحلية التركية خلال شهر مارس الجاري.





وأضاف يلدز في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الفرات" الفضائية العراقية، أن خطة بلاده تتركز حول كيفية تنمية وإعادة إعمار العراق لافتا إلى أن هناك نقص كبير جدا في البنية التحتية، وأشار السفير التركي إلى وقوف تركيا مع العراق في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق كما تم تقديم 5 مليارات دولار وقمنا بمفاتحة الجانب العراقي بشأن ذلك".





وقال يلدز إن الحكومة العراقية السابقة ناضلت بشكل كبير في مكافحة داعش وتهديده مستمر ووجود التنظيم في سوريا خطر على المنطقة ويجب علينا أن ندعم العراق في إعادة إعماره كما دعمناه في الحرب على داعش".





وفيما يخص ملف المياه لفت السفير إلى إنشاء طريق من الشمال إلى الجنوب وتطوير الطرق والمواصلات وتفعيل المطارات في العراق واقتراح إنشاء مدينة صناعية في مدينة الموصل، كاشفا عن زيارة مرتقبة لمبعوث أردوغان إلى العراق خلال آذار الجاري، تشمل مباحثات عراقية تركية في ملف المياه.



