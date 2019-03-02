ضبط عامل جمع ٧٠٠ ألف جنيه من المصريين بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستغلالها فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.



وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، تُفيد بقيام أحد الأشخاص بإجراء إيداعات نقدية لدى فروع مختلفة بالبنوك للعديد من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.



وأسفرت الجهود عن صحة المعلومات وقيام المدعو "محمد. م"، مواليد 1985، عامل بمحل ملابس جاهزة، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور - بمحافظة بورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين، وعلى أثر ذلك يقوم المتحرى عنه بإيداع قيمتها بالجنيه المصرى بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المدعو "مصطفى. م"، مواليد 1993، صاحب شركة للتجارة والاستيراد، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد "جار ضبطه"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقًا للفحص المستندى ما يعادل "700000 جنيه مصرى.