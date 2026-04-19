ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية وأعلاف بقويسنا وسرس الليان

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت ومواصلة الضربات الاستباقية لضبط المخالفين واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية تحقيقاً للصالح العام.

وتمكنت الوحدة المحلية لمدينة سر س الليان بالتنسيق مع مديرية الزراعة ومديرية التموين، من استهداف كيان مخالف غير مرخص، يقوم بتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة واستخدامه مواد مجهولة المصدر، في مخالفة جسيمة تهدد سلامة الأراضي الزراعية وجودة الإنتاج الزراعي، وتمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

وتم ضبط كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة المعدة للتداول، إلى جانب معدات وأدوات تصنيع غير مطابقة للاشتراطات، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط كيان مخالف يقوم بتصنيع الأعلاف، وبحوزته كمية قدرها 7 أطنان من مركزات الأعلاف مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والقانونية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لأعمال شئونها.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتعامل بكل حسم مع أية مخالفات، وتطبيق أقصى الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .