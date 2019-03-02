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رياضة

نجم برشلونة على أعتاب مزاملة إنييستا في الدوري الياباني

السبت 02/مارس/2019 - 01:29 م
سيرجي سامبر
سيرجي سامبر
حسن العمدة
اقترب نادي فيسيل كوبي الياباني من حسم التعاقد مع لاعب جديد من صفوف برشلونة، بعد ضم أسطورة البارسا، آندريس إنييستا، في الصيف الماضي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هيروشي ميكيتاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة راكوتن المالكة لنادي فيسيل كوبي، حضر إلى برشلونة للمشاركة في مؤتمر عالمي، والحديث مع إدارة البارسا حول ضم سيرجي سامبر، لاعب وسط الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد سامبر في يونيو المقبل، وقالت تقارير إن برشلونة ليس لديه نية لتمديد تواجده في النادي الكتالوني، حيث لم يلعب هذا الموسم سوى 33 دقيقة فقط في كأس الملك.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سامبر صاحب الـ24 عاما يرى أن التجربة اليابانية ستكون جيدة، نظرًا لوجود إنييستا ودافيد فيا، في صفوف الفريق الياباني.

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