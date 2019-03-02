جولة ميدانية لمحافظ مطروح لمتابعة أعمال التطوير..فيديو

تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح خلال جولة ميدانية متابعة تنفيذ و أعمال تطوير عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح ومنها شارعى الريفية والجلاء للوقوف على ما يتم من الأعمال و نسب تنفيذها مع التشديد على سرعة الانتهاء منها.



ووجه محافظ مطروح لمجلس مدينة مرسى مطروح بسرعة إزالة كافة الإشغالات والتعديات على شارع الجلاء مع تطوير الشارع بالمواكبة مع أعمال الرصف الجديد من أعمال التشجير وإعادة توزيع أعمدة الإنارة وإزالة الأتربة عن الأرصفة ومراجعة جميع غرف التفتيش الخاصة بكابلات التليفونات والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة .



رافق محافظ مطروح خلال الجولة الميدانية كلًا من المهندس أحمد على وكيل وزارة الإسكان بمطروح ، ومسئولي الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية و نائب مجلس مدينة مرسى مطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية.