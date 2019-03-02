مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي ، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره بورنموث ، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش
خط الدفاع: زينتشينكو - ستونز - أوتاميندي - والكر
خط الوسط: إلكاي جوندوجان-ديفيد سيلفا - كيفن دي بروين
خط الهجوم: برناندو سيلفا - رحيم ستيرلنج - سيرجيو أجويرو
ويحتل السيتيزن المركز الثاني برصيد 68 نقطة ،بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش
خط الدفاع: زينتشينكو - ستونز - أوتاميندي - والكر
خط الوسط: إلكاي جوندوجان-ديفيد سيلفا - كيفن دي بروين
خط الهجوم: برناندو سيلفا - رحيم ستيرلنج - سيرجيو أجويرو
ويحتل السيتيزن المركز الثاني برصيد 68 نقطة ،بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.