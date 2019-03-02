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رياضة

مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

السبت 02/مارس/2019 - 04:23 م
صدى البلد
القسم الرياضى
أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي ، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره بورنموث ، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: زينتشينكو - ستونز - أوتاميندي - والكر

خط الوسط: إلكاي جوندوجان-ديفيد سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناندو سيلفا - رحيم ستيرلنج - سيرجيو أجويرو

ويحتل السيتيزن المركز الثاني برصيد 68 نقطة ،بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.

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