مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي ، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره بورنموث ، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش



خط الدفاع: زينتشينكو - ستونز - أوتاميندي - والكر



خط الوسط: إلكاي جوندوجان-ديفيد سيلفا - كيفن دي بروين



خط الهجوم: برناندو سيلفا - رحيم ستيرلنج - سيرجيو أجويرو



ويحتل السيتيزن المركز الثاني برصيد 68 نقطة ،بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.