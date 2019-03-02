مصر تدين الهجوم الإرهابي في مقديشيو وسقوط 29 قتيلا و80 مصابا

أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الهجوم الإرهابي، الذي وقع بالقرب من فندق في وسط العاصمة الصومالية مقديشيو، وتبنته حركة الشباب، مما أسفر عن وفاة نحو 29 شخصا وإصابة 80 آخرين.



وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب. كما أكد البيان على دعم مصر لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.