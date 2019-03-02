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وزيرة الدفاع الهندية تلتقي بالطيار الهندي الذي أطلقت باكستان سراحه

السبت 02/مارس/2019 - 06:10 م
وزيرة الدفاع الهندية
وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتارمان
أ ش أ
التقت وزيرة الدفاع الهندية، نيرمالا سيتارمان، بالطيار التابع لسلاح الجو الهندي الذي أطلقت السلطات الباكستانية سراحه، حيث أطلعها بأمور تتعلق باعتقاله من جانب باكستان.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم /السبت/ أن قائد الجناح الطيار، بهيناندان فارتهامان، يخضع لفحوصات طبية داخل المرفق الطبي التابع لسلاح الجو الهندي بالعاصمة الهندية /نيودلهي/ حيث التقته وزيرة الدفاع.

وكانت السلطات الباكستانية قد أطلقت سراح طيار هندي أمس /الجمعة/ أسقطت طائرته في الشطر الباكستاني من كشمير، في بادرة سلام لتهدئة التوترات بين البلدين.

واحتدمت التوترات بين البلدين منذ أن شنت طائرات حربية هندية غارة في باكستان يوم الثلاثاء الماضي، ردا على مقتل 40 جنديا هنديا في الشطر الهندي من كشمير جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في 14 من فبراير الماضي اتهمت الهند جماعات مسلحة تتمركز في باكستان بالوقوف وراءه، فيما تنفي باكستان هذه الرواية وتصر على عدم وجود هذه الجماعات المسلحة.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

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