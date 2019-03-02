وزير الصناعة يشهد بروتوكول إنشاء غرفة التجارة الأفريقية الأورومتوسطية



وأضاف شقير، أن ملتقى مصر للاستثمار يفتح افق استثمارية واعدة فى كافة البلدان العربية، داعيا المستثمرين المصريين لضخ استثمارات جديدة في لبنان.



شهد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة اليوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم لانشاء غرفة التجارة الأفريقية الاورومتوسطية، بين أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف التجارية الأفريقية والمتوسطية و محمد شقير وزير الاتصالات اللبناني والرئيس الشرفي لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط.وقال "شقير"خلال كلمته بالدورة الرابعة، لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان "معا إلى أفريقيا"، كأولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والذى يتواكب مع عقد مجالس إدارات ولجان اتحادات الغرف الأفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية وغرفهم المشتركة فى أكثر من 30 دولة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق طفرة اقتصادية كبيرة فى مصر بداية من مواجهة الإرهاب وصولا إلي تحقيق مصر معدلات نمو غير مسبوقة وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق فائض كبير في الطاقة وهو ما يحتاجه أى مستثمر.