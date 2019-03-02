وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم السبت 2 مارس 2019، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية للعام الدراسي الحالي 2018/2019، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.



جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة)، للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وأرائهم بشأن جدول الامتحانات المقترح والذي أعدته الوزارة، وبحضور ممثل الطلاب وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في مصر.



كما تم عمل استطلاع رأي حول المواعيد في جدول الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماع، وشارك فيه ما يقرب من 180 ألف طالب، وأبدوا ملاحظتهم حول الجدول.



وفي هذا الصدد فقد تم تلبية رغبة أبنائنا طلاب الثانوية العامة، بوضع فترة زمنية مريحة بين الامتحانات لجميع الشعب حيث تم توفير 4 أيام ونصف لمادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية و3 أيام ونصف للكيمياء والجغرافيا، وكذلك المواد المرتبطة بالشهادات الدولية حيث تم مراعاة التوفيق في الجدول بين امتحانات الثانوية العامة والشهادات الدولية.



جدير بالذكر أن امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سوف يتم بمشيئة الله- تعالي- اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2019 ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019، علما بأنه جاري رفع الجدول النهائي على الموقع الرسمي للوزارة.

