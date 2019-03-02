أحمد موسى يرد على دعوات الإرهابية بالنزول لميدان التحرير

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تتعرض لحملة إخوانية ارهابية منذ يوم الأربعاء، من قبل الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية في تركيا وقطر وأمريكا وبريطانيا؛ مشيرا الي أن حملة جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، فضلا عن تغييب الوعي لدى المواطنين ببث الشائعات.



وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج« على مسئوليتي» المذاع على فضائية«صدى البلد»؛ أن جماعة الإخوان الإرهابية اقتطعوا جزء من كلمة السيسي في قنا عام 2017 ، ونشروها على مواقع التواصل الإجتماعي محرفة عقب حادث محطة مصر بساعة في محاولة فاشلة بائسة التحريض وتأجيج الوضع في مصر.



وأكد موسى، أن الجماعة الإرهابية تستهدف هدم الدولة المصرية، وكانت الجماعة الإرهابية دعت المصريين للنزول التحرير وهدم مؤسسات الدولة.