الزمالك يكتسح الأهلي في قمة السلة 90/ 67

اكتسح الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني عصام عبد الحميد، غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا طارق خيري، بنتيجة 90 - 67، في إطار الجولة الحادية عشر من عمر دوري السوبر للموسم الحالي 2018 - 2019.



أقيم اللقاء على صالة محمد حسن حلمي "زامورا" بميت عقبة، بحضور جماهيري من أعضاء الناديين.



بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 18 يحتل بهم المركز الثالث، فيما أصبح رصيد الأهلي 19 نقطة يحتل بهم المركز الثاني خلف الاتحاد السكندري المتصدر.