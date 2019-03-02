ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يكتسح الأهلي في قمة السلة 90/ 67

السبت 02/مارس/2019 - 10:22 م
صدى البلد
اكتسح الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني عصام عبد الحميد، غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا طارق خيري، بنتيجة 90 - 67، في إطار الجولة الحادية عشر من عمر دوري السوبر للموسم الحالي 2018 - 2019.

أقيم اللقاء على صالة محمد حسن حلمي "زامورا" بميت عقبة، بحضور جماهيري من أعضاء الناديين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 18 يحتل بهم المركز الثالث، فيما أصبح رصيد الأهلي 19 نقطة يحتل بهم المركز الثاني خلف الاتحاد السكندري المتصدر.

ترشيحاتنا

أم بلا قلب.. ربة منزل تلقي طفلها بالطريق العام في أسيوط

أحمد موسى يحذر الشعب المصري من الجماعة الإرهابية المضللة.. فيديو

الزمالك يفاوض نجم وادي دجلة

الإرهابي بهجت صابر يسب المصريين ويطالب بذبحهم في الشوارع

زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو

تراجع نقود الاحتياطي لـ610.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي

العربية: الرئاسة الجزائرية ستعلن قرارات هامة خلال ساعات

فيديو لشيخ الأزهر يوضح موقفه من إلغاء تعدد الزوجات

10 آلاف مشجع للقاء الأهلي والساورة الجزائرى بدورى أبطال إفريقيا

8 معلومات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

الأزهر يكشف موقف الإمام الطيب من قضية تعدد الزوجات

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام كأس العالم لسلاح الشيش..صور

أحمد الجندي يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة..صور

أعظم مستكشف على وجه الأرض: مصر رائعة ومبهجة.. صور

ملصقات تربط بين أول نائبة مسلمة وهجمات 11 سبتمبر وتدعو لاغتيالها.. صور

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين فتح الحوض..صور

فيديو

خبير أمني يكشف هدف الحرب المعلوماتية الموجهة من السوشيال ميديا.. فيديو
مأساة إنسانية.. رب أسرة مصاب بتليف في الكبد وابنته من ذوي الاحتياجات
رئيس المنتدى العربي الأوروبي يفضح الإخوان وأكاذيبهم عن حقوق الإنسان..فيديو
السيسي يتابع سير تحقيقات حادث قطار محطة مصر.. ويتفقد محاور خطة وزارة الإسكان.. فيديو
توفيق عكاشة: انخفاض سعر الدولار لـ 3 جنيهات لهذا السبب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟

هل توافق على اقتراح البرلمان باستغلال السجناء في تعمير الصحراء؟