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المذيعة فرح علي تحتفل بعيد ميلاد والدتها

الأحد 03/مارس/2019 - 03:08 ص
فرح علي
فرح علي
محمد بدران
نشرت المذيعة فرح علي صورة تجمعها بوالدتها أثناء احتفالها بعيد ميلاد والدتها بأحد المطاعم، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

علقت فرح علي الصورة: "امي الغالية كل سنة وأنتي طيبة ياحبيبتي وبالف خير وصحة دايمه ربنا يخليكي ليا ياجميلة".

وتابعت: "انتى أجمل حاجة في الدنيا ومايحرمنيش منك ولا من حبك حنيتك ولا من طيبتك اللهم أمين يارب".
المذيعة فرح علي تحتفل بعيد ميلاد والدتها

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