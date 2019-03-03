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رياضة

شوبير: ريال مدريد فقد كل شيء بعد زيدان ورونالدو

الأحد 03/مارس/2019 - 03:52 ص
شوبير
شوبير
محمد بدران
قال الإعلامي أحمد شوبير تعليقا على مباراة الكلاسيكو بين ريـال مدريد وبرشلونة، وفوز البرسا 0/1، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "الليجا"، إنه يجب على المدير الفني للريال تغيير سياسته.

وكتب شوبير على "تويتر": ‏الريال فقد كل شئ بعد هذا زيدان ورنالدو من الصعب تعويض بسهولة، ذلك الانهيار يؤكد أن بيريز يجب عليه تغير سياسة الانتقالات ومدرب كبير يعرف قيمة قميص مدريد جيدًا".

وعزز برشلونة صدارته برصيد 60 نقطة، بعدما حقق الفوز على غريمه التقليدى ريال مدريد بهدف نظيف، وتوقف رصيد ريال مدريد عند 48 نقطة فى المركز الثالث، ليبتعد عن المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم بشكل كبير.
شوبير: ريال مدريد فقد كل شيء بعد زيدان ورونالدو

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