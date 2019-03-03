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فن

العرض الثاني للفيلم المصرى القصير ثلاث دقات بمهرجان Safe Community بإيران

الأحد 03/مارس/2019 - 04:29 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تم اختيار الفيلم القصير المصرى ثلاث دقات للعرض بمهرجان Safe Community International Film festival، الذي سوف تنعقد دورته الثالثة بمدينة مشهد (إيران) خلال الفترة من 5 مارس وحتى 8 مارس 2019.

ويشارك في المهرجان عدة دول منها فرنسا وأمريكا والبرازيل وبيرو والأرجنتين وأستراليا وكندا والصين والتشيك وألمانيا والهند واليونان وإيران وإيطاليا وبولندا وهولندا وسويسرا والسويد وكوريا وتايوان وتركيا وفنزويلا وفيتنام ونيجيريا والمكسيك وكرواتيا وصربيا وإسبانيا والعراق وسوريا والإمارات، إلى جانب فيلم مصري آخر تم اختياره بعنوان «زى الشمس».

فيلم «ثلاث دقات» إنتاج 2018 ويحتوى على مجموعة مشاهد منفصلة ولكنها تصب فى قالبا واحدا وتم عرضه مؤخرا بمهرجان جامبيا السينمائى الدولى بدورته الرابعة فى الفترة 25 فبراير حتى 28 فبراير 2019 بمشاركة عدة دول منها أمريكا والسويد وفرنسا وجامبيا والمملكة المتحدة والسنغال والكاميرون وبوركينا فاسو ومصر.

الفيلم سيناريو: تامر عرفات - مروة عمارة، ويشارك في تمثيله: إبراهيم القاضى وعماد يسرى وأحمد الرفاعي ومحمد رزق ومحمد ثابت وحسن الكيلانى وأيمن شاهين ومروة عمارة وأميرة زايد وشرين الشاعر، بروديوسر الفيلم: أيمن شاهين، وموسيقى: شريف الوسيمى، ومدير إنتاج: أحمد خلف، ومدير تصوير: ماجد محمود، والمونتاج: أحمد عادل، مساعد مخرج: منى فاروق، والإخراج: أحمد قرمد.

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