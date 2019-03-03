طائرة الأحلام تنضم لأسطول مصر للطيران نهاية الشهر الحالي

أكد الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن مشاركة مصر للطيران في معرض وبورصة برلين للسياحة هذا العام تأتي مواكبة لانضمام أحدث الطرازات لأسطول الشركة، والتي تبدأ بوصول أول طائرة من إجمالي ٦ طائرات من طراز بوينج B787-9 والمعروفة باسم "دريملاينر" أي "طائرة الأحلام"، والمقرر استلامها نهاية الشهر الجاري.



وأعلن الخولي، في تصريحات صحفية اليوم، الأحد، على هامش إعلان مشاركة مصر للطيران في بورصة برلين 2019، أنه من المقرر أن يتم تشغيل خط فرانكفورت بهذا الطراز الجديد (دريملاينر) اعتبارا من شهر مايو القادم.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة الوطنية تحرص على التواجد سنويًا في هذا الملتقى الكبير لنقل صورة شاملة عن ما تقوم به مصر للطيران من تحديث إمكاناتها على مدار العام من خلال تقديم أحدث عروضها وخدماتها المتميزة للجمهور حول العالم.



جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير ١٨ رحلة أسبوعيًا إلى ألمانيا بواقع ٧ رحلات أسبوعية إلى ميونخ و7 رحلات اسبوعية إلى فرانكفورت، و٤ رحلات أسبوعيا إلى برلين والتي ستزيد إلى ٥ رحلات بحلول شهر يونيو المقبل، هذا بخلاف رحلات المشاركة بالرمز مع شركة لوفتهانزا الألمانية.