النقض تؤيد المشدد 10 سنوات للمتهمين بقضية ولاية حلوان

قضت محكمة النقض، برفض الطعون المقدمة من 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية داعش حلوان" على الأحكام الصادر بحقهم بالحبس المشدد 10 سنوات وتأييد الحكم.





وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى نوفمبر 2016، بمعاقبة أربعة متهمين بالقضية بالسجن المشدد عشر سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.



