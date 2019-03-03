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حوادث

النقض تؤيد المشدد 10 سنوات للمتهمين بقضية ولاية حلوان

الأحد 03/مارس/2019 - 01:38 م
صدى البلد
محمد عبدالله
قضت محكمة النقض، برفض الطعون المقدمة من 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية داعش حلوان" على الأحكام الصادر بحقهم بالحبس المشدد 10 سنوات وتأييد الحكم. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى نوفمبر 2016، بمعاقبة أربعة متهمين بالقضية بالسجن المشدد عشر سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين فى القضية التي تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "داعش"، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

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