تعرف على تعليمات دخول اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين



وشددت الوزارة كذلك على أنه لا يمكن للمراقب الإجابة عن أسئلة تتعلق بمحتوى الاختبار.



وأوضحت الوزارة أنه في حالة حدوث أي مشكلة فنية أو انقطاع في التيار الكهربي أثناء الاختبار، لا يحق للممتحن مغادرة مركز الاختبارات قبل مرور 60 دقيقة من الانتظار، وبعد انتهاء مهلة السماح سوف يكتب المراقب التقرير الخاص بالأضرار وسيتم اعادة الاختبار في موعد آخر بشكل مجاني تماما.



وفي حالة انقطاع وعودة التيار الكهربى، سوف يتم الاختبار بعد آخر سؤال تم التوقف عنده مع الحفاظ على الوقت المتبقي بشكل آمن تماما، وفي حالة انقطاع الإنترنت أو وجود بطء في الخدمة لا يتم احتساب الوقت الضائع خلال فترة تحميل الصفحات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات دخول الاختبارات الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.حيث قالت الوزارة إنه من حق مراقب الاختبار طرد أو فصل أي شخص من الاختبار وإلغاء درجته في حالة وقوع انتهاك لأي من الإجراءات واللوائح التي حددتها الوزارة للاختبارات.وأوضحت الوزارة أنه يشترط لدخول الاختبار إحضار بطاقة الهوية المسجلة على المنظومة الإلكترونية ويجب أن تكون غير منتهية الصلاحية.وقالت الوزارة إنه لا يسمح للممتحن مغادرة قاعة الاختبارات أثناء الاختبار، ولا يسمح للممتحن بمغادرة مركز الاختبارات أثناء فترات الراحة، ولا يسمح بالأكل أو الشرب أو التدخين أو التحدث مع الآخرين أو إزعاج الآخرين، ويجب التصرف بطريقة مدنية في جميع الأوقات داخل مركز الاختبارات.كما شددت الوزارة على أنه لا يسمح للممتحن استخدام أي مواد محظورة خلال فترة الاختبار أو فترات الراحة مثل المواد الدراسية أو ورق المناديل أو أقلام الكتابة أو الآلة الحاسبة أو الهاتف الجوال أو الأجهزة الرقمية الشخصية أو أي جهاز إلكتروني آخر، حيث إن جميع الأدوات المساعدة متوفرة داخل برنامج الاختبارات.وأكدت الوزارة أنه لا يسمح بنسخ الأسئلة والإجابات أو محاولة التلصص أو التسجيل أو التحدث مع الممتحنين الآخرين.