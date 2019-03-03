أنغام تحيى أولى حفلات ألبوم حالة خاصة جدا بالإسكندرية

تحيى المطربة أنغام اليوم حفلًا بأحد فنادق الإسكندرية بمصاحبة المايسترو هانى فرحات.



ويعتبر الحفل أول حفلات ألبوم "حالة خاصة جدا" الذى طرحته أنغام منذ 10 أيام وحقق ناجحًا كبيرا، وتغنى أنغام بالحفل بعض أغانيها القديمة والحديثة ومنها "ولا دبلت وياريتك فاهمنى وهتقول لربنا أيه وبتوصفنى وحبايبنا وعلى حسك فى أيامى وهدنه ونزوه وحالة خاصة جدا وأساميك الكتيرة وهبدأ من الآخر ومطمنه وبقول نسياك بجانب سيدى وصالك وأكتب لك تعهد وعمرى معاك.



