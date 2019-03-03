الإصابات تضرب سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الترسانة

غاب ضياء محمد وشادي حسين وبسام ابو الحديد، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن المران الذي أقيم اليوم، استعدادا لخوض مباراة الترسانة.



ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الترسانة، في السادسة مساء الخميس المقبل، على ملعب حسن الشاذلي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية.



وغاب الثلاثي بسبب الإصابة، واشتكوا للدكتور فريد رضوان طبيب الفريق الذي رفض خوضهم مران اليوم خوفا من تفاقم الإصابة.

