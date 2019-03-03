ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بعد إهداره انفرادا.. محمد صلاح أضاع 13 فرصة للتسجيل في البريميرليج

الأحد 03/مارس/2019 - 07:26 م
صدى البلد
أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأهدر صلاح أخطر كرة في الشوط الأول عقب تمريرة رائعة من فابينيو لينفرد صلاح من الجهة اليمنى وانطلق فى مواجهة الحارس بيكفورد وسددها صلاح على يمين المرمى لكن أبعدها بيكفورد ببراعة لترتد أمام هندرسون الذي سددها من خارج المنطقة اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة.

وحسب شبكة "Squawka" المتخصصة في الإحصائيات محمد صلاح أضاع 13 فرصة متاحة للتسجيل في البريميرليج لهذا الموسم فقط بينما أضاع أوباميانج لاعب ارسنال 19 فرصة.

ترشيحاتنا

تعرف على دور الإخوان في حادث قطار محطة مصر.. فيديو

مواطن يعتدى على كلب بطريقة وحشية فى الدقهلية

مصر المقاصة يتغلب على الإنتاج الحربي بثلاثية في الدوري الممتاز.. فيديو

رد فعل مجلس الزمالك مع كهربا.. وإصابات جديدة في صفوف الأهلي ..فيديو

رامي رضوان عن تغطية خزان وقود قطار بعلبة كشري: الموضوع يستدعي التحقيق

أبويا بقى وزير.. قصة تدوينة كشفت عورة السوشيال ميديا وأوقعت الإعلام في فخها

شيخ الأزهر يوضح متى يكون تعدد الزوجات حراما .. فيديو

إخلاء سبيل صاحب كلبي التجمع وحبس خفير الفيلا

بعد مؤمن زكريا.. لاعب مصري آخر مهدد بالرحيل عن الدوري السعودي

مدير مدرسة يعتدي على الطلاب في تركيا .. فيديو

نجم الأهلي يوجه رسالة دعم للفريق.. لهذا السبب

رسميا.. الزمالك يرفع الإيقاف عن كهربا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

طارق الدسوقي يكشف عن 3 أسباب خطيرة تزيد نسبة إصابة الرُضع بضعف السمع .. فيديو
شريف نصر للفتيات: لا تسعي وراء الترند واختاري الموضة المناسبة لجسمك ..فيديو
IN BOX يستعرض النماذج الشابة الناجحة.. ويشيد بـ نور الشربيني وهداية ملاك
صاحب مشروع نباتنا: التصدير بشكل عام يزيد من الاقتصاد المصري.. فيديو
خبير دولي: رفع التوعية بالتشخيص المبكر لأمراض السمع لدى الأطفال.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟