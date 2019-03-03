بعد إهداره انفرادا.. محمد صلاح أضاع 13 فرصة للتسجيل في البريميرليج

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



وأهدر صلاح أخطر كرة في الشوط الأول عقب تمريرة رائعة من فابينيو لينفرد صلاح من الجهة اليمنى وانطلق فى مواجهة الحارس بيكفورد وسددها صلاح على يمين المرمى لكن أبعدها بيكفورد ببراعة لترتد أمام هندرسون الذي سددها من خارج المنطقة اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة.



وحسب شبكة "Squawka" المتخصصة في الإحصائيات محمد صلاح أضاع 13 فرصة متاحة للتسجيل في البريميرليج لهذا الموسم فقط بينما أضاع أوباميانج لاعب ارسنال 19 فرصة.