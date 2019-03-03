في عيد ميلاده الـ71.. زوجة محمد صبحي من نجوم فرقة رضا

يحتفل الفنان محمد صبحي اليوم بعيد ميلاده الـ71، ويعد من أهم النجوم الذين بزغ نجمهم منذ انطلاقته الأولى، حيث جعل لنفسه منهجًا مميزًا فى اختياره أعماله السينمائية.





تخرج محمد صبحى في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز، مما أهله للعمل معيدًا بالمعهد، ولكنه ترك التدريس وأسس فرقة "ستوديو 80" المسرحية، وقدم خلالها أعمالًا مميزة مع صديقه لينين الرملي، ونجح الثنائي لينين كاتبًا وصبحي ممثلًا ومخرجًا في أغلب الأوقات في تقديم مجموعة من أنجح المسرحيات هذه الفترة، مما جعل البعض يرى فيهما امتدادًا للثنائي نجيب الريحاني وبديع خيري، ومن بين العروض التي قدماها في تلك الفترة "الجوكر، نت حر، الهمجي، البغبغان، تخاريف".





وتزوج بالممثلة الراحلة نيفين رامز التي كانت تعمل بفرقة رضا، وتعرفت علي الفنان محمد صبحي أثناء عملها بها، واستمر زواجهما حتي فارقت الحياة بعد أن أنجبت ولدين هما كريم ومريم.





بدأت علاقة صبحي بالتلفزيون منذ أن قدم مسلسل "فرصة العمر" في منتصف السبعينيات، ثم ابتعد عن التليفزيون فترة ، وعاد بمسلسل "كيمو" الذي يتكلم عن مشاكل التعليم في مصر، وقدم مسلسله الشهير "رحلة المليون" بجزئية الأول والثاني الذي حقق نجاحًا ملموسًا وقت عرضه وما زال، وفي بداية التسعينات قدم مسلسل "سنبل".





بدأ صبحي في تقديم شخصية "ونيس" الشهيرة من خلال مسلسل حمل اسم "يوميات ونيس" في ثمانية أجزاء ، عرض من خلالها هموم الأسرة العربية وما يصادفها من عقبات أثناء تربيتها لأبنائها، وفي منتصف الألفية الجديدة قدم عدة مسلسلات أهمها "فارس بلا جواد" ومسلسل "رجل غني فقير جدا" وفي عام 2009.





عاد صبحى لشخصية (ونيس) وقدم الجزء السادس من خلال مسلسل "يوميات ونيس وأحفاده"وقد أصبح أبناء ونيس متزوجون ولديهم الكثير من الأحفاد ويتحدث المسلسل عن مشاكل وقضايا ومستقبل الأحفاد والأطفال ، كما قام بعمل الجزء السابع من المسلسل "ونيس وأيامه" والجزء الثامن "ونيس والعباد وأحوال البلاد" عام 2013 وكان ذلك هو آخر أعماله التليفزيونية ، ابتعد صبحي عن السينما عام 1991، وكان آخر أعماله فيلم "بطل من الصعيد"، ولم يقدم من بعد هذا الفيلم أي عمل سينمائي آخر .