محمد صلاح يهدر لقب أسرع هداف في تاريخ البريميرليج والفرصة الأخيرة 90 دقيقة

انتهت مباراة ديربي الميرسيسايد بين فريقي إيفرتون وليفربول بالتعادل السلبي بين الفريقين، في قمة الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.



التعادل حمل أخبارا سيئة لـ محمد صلاح بعد أن أهدر لقب أسرع لاعب يسجل 50 هدفا مع نادي واحد، حيث لو كان "الفرعون المصري" سجل هدفًا الأسرع في تاريخ البريميرليج في 65 مباراة متفوقًا على آلان شيرار لاعب وأسطورة نيوكاسيل صاحب الـ 66 مباراة.



ويحتاج محمد صلاح للتسجيل في المباراة القادمة أمام بيرنلي لمعادلة رقم شيرر كـ أسرع هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.



وحملت مباراة ايفرتون رقما سلبيا لـ النجم المصري بعد أن أصبح ثاني أكثر لاعب إهدارًا للفرص المحققة بـ 14 هدفًا، خلف أوباميانج نجم أرسنال صاحب الـ 19 فرصة.