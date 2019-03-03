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الصيادلة: 233 يترشحون على 195 مقعدا في اليوم الأول بانتخابات النقابات الفرعية

الأحد 03/مارس/2019 - 09:16 م
صدى البلد
محمد غالي
أعلن الدكتور فتح الله الشرقاوي أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى للنقابة، أنه تقدم فى ختام اليوم الاول لفتح باب تلقى طلبات الترشيح بالنقابات الفرعية للصيادلة بالمحافظات 233 مرشحا وذلك على 195 مقعدا.

وأضاف الشرقاوي، أن انتخابات النقابات الفرعية ستجرى على كافة المقاعد، ويشكل مجلس النقابة الفرعية من سبعة مقاعد باستثناء نقابة القاهرة 11، والإسكندرية 9 مقاعد، ويشترط أن يكون نصف عدد المجلس ممن مضى على قيدهم بالنقابة أكثر من 15 سنة والنصف الآخر ممن مضى على قيدهم اقل 15 سنة، ويشترط فيمن يرشح نفسه أن يكون مقيدا بدائرة النقابة الفرعية المرشح به.

وأوضح أن عدد إجمالي المرشحين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية وصل الى 290 مرشحا فى اليوم الاول ويتنافسون على 208 مقاعد، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل تلقى طلبات الترشيح حتى يوم الثلاثاء 12 مارس.

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