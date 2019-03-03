وزير الأوقاف يضم 419 إماما لمقارئ القرآن الكريم

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضم 419 إمامًا إلى عضوية مقارئ القرآن الكريم.وفي سياق آخر، تعقد وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام، بعد غد الثلاثاء، ندوة بعنوان : «ثقافة الحوار وعوامل نجاحه»، في ملف تجديد الخطاب الديني.وتنقل القناة الثقافية في بث مباشر برنامج « ندوة للرأي» تحت عنوان : «ثقافة الحوار وعوامل نجاحه »، بعد غد الثلاثاء الموافق 5 / 3 / 2019م، بين صلاتي المغرب والعشاء من مسجد السيدة نفيسة -رضي الله تعالى عنها- بالقاهرة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني ، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري.ويشارك في ندوة ثقافة الحوار وعوامل نجاحه كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد ربيع يوسف العميد الأسبق لكلية الدعوة بجامعة الأزهر.