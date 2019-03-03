أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس تحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو

تقدم الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، بالتحية والشكر لموقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد وكافة الزملاء بالموقع لالتزامه المصداقية والمهنية بعدم نشر أي أخبار عن تعيين محمد عبد الوجيه وزيرا للنقل.



وتابع "موسى" خلال تقديمه حلقة اليوم: "مواقع كبيرة وقعت فى هذه الخطأ مما يجعلها تفقد المصداقية لانصياعها وراء شائعات السوشيال ميديا وهو عكس ما حدث من موقع صدى البلد الإخبارى الذى لم ينسق وراء هذه المعلومات الخطأ وهو الأكثر مصداقية".



وأكمل: "مواقع كبيرة وقعت فى فخ الأخبار المغلوطة من السوشيال ميديا، معقبا:"ده يخلينا نخلي بالنا ونتحرى الدقة".