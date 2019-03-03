بعد تسجيله هدف التقدم.. طرد بيانيتش من مباراة يوفينتوس ونابولي

طرد البوسني ميراليم بيانيتش متوسط ميدان فريق يوفينتوس، وذلك بعد تحصله على الإنذار الثاني في مباراة فريقه والتي تجمعه بنابولي في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.



وتحصل بيانيتش على الإنذار الثاني في الدقيقة 47 ، بعد لمسه للكرة بيده ، ليتم طرده من قبل حكم اللقاء ، الذي طرد أليكس ميريت حارس نابولي في الشوط الأول من المباراة.



يذكر أن بيانيتش قد تقدم لفريقه يوفينتوس في الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة.