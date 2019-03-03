شاهد.. رانيا يوسف تحضر الملوخية والدجاج والباذنجان المخلل

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن جانب جديد من حياتها الشخصية خلال برنامجها الجديد بعنوان More about Rania والذى يعرض على صفحتها الشخصية حيث ألقت الضوء على مهاراتها فى الطبخ.



وقالت رانيا :نحضر اليوم بعض الاطباق المختلفة منها الملوخية، والدجاج والباذنجان المخلل.



وأضافت رانيا يوسف قائلة : "إنها تحب الطبخ، لكن فقط إذا كانت في الحالة المزاجية الملائمة وإذا كان لديها الطاقة والوقت اللازمين.