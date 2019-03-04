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إبراهيم ربيع: جماعة الإخوان الإرهابية استحلت دماء الأبرياء وحرضوا ضد الجيش

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:57 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، إن جماعة الإخوان الإرهابية استحلت دماء الأبرياء وحرضوا ضد القوات المسلحة والشرطة.

وتابع ربيع، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على تشوية المؤسسات الرسمية بالدولة خاصة الجيش والشرطة والقضاء.

وأضاف إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، أنه لا عذر لأحد بالتعاطف مع الجماعة الإرهابية لأنه كيان موازي يحارب الدولة المصرية.

وأشاد القيادي الإخواني المنشق، أن مؤسسة الإفتاء المصرية نزعت ورقة التوت عن جماعة الإخوان التي كانت تتاجر بالدين واللعب بالنصوص.

وأوضح إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، أن جماعة الإخوان الإرهابية تم إنشاؤها برعاية مخابراتية انجليزية، كاشفا أن الجماعة الإرهابية تعمل على تزييف وعي المواطن من أجل تفكيك العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة من أجل صناعة كائن لا منتمي بغرض احتلال مصر بدون مقاومة من الشعب.

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