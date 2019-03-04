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رياضة

تريزيجيه وكريم حافظ في مهمة إنقاذ قاسم باشا من سلسلة الهزائم أمام طرابزون بالدوري التركي

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:27 ص
إسراء أشرف
يستضيف فريق قاسم باشا الذي يلعب ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وكريم حافظ، نظيره طرابزون سبور، اليوم، السبت، في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

ويدخل فريق قاسم باشا المباراة بمعنويات منخفضة، بعدما ودع بطولة كأس تركيا أمام أخيسار، يوم الخميس الماضي، بنتيجة 5-2 مجموع المباراتين.

ويسعى فريق قاسم باشا بقيادة الثنائي تريزيجيه وكريم حافظ في مواجهة اليوم، لإيقاف سلسلة الهزائم التي يتعرض لها، حيث إنه خسر في آخر 6 مباريات خاضها بالدوري التركي.

وخاض قاسم باشا 23 مباراة في الدوري التركي حتى الآن، وحقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في 12 مباراة.

ويحتل فريق قاسم باشا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب فرق الدوري التركي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي طرابزون في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

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